“Dierenpartijen die opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen, dat ruikt naar opportunisme en profileringsdrang”

Welzijn, Mens & Dier. Het is de naam van een nieuwe politieke partij die gisteren in Sint-Truiden werd voorgesteld en binnenkort mogelijk ook in Hasselt, Tienen, Leuven en Aalst navolging krijgt. Naast een voedselbank voor dieren wil WM&D dat politici 30 procent van hun loon afstaan, een socialer woningbeleid en de invoering van een vet- en suikertaks. Een dag eerder zag in Brussel ook al het tweetalige, unitaire DierAnimal het levenslicht. Ook die partij wil dierenwelzijn hoger op de politieke agenda. Ze mikt zelfs op één verkozene bij de federale verkiezingen in 2019 (ook al is dierenwelzijn een regionale bevoegdheid).