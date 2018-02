De tijd dat er in Martenslinde in elke straat wel een café was, is lang voorbij. Reden genoeg voor de heemkring om een overzicht te maken. “Twee jaar lang zijn we in de archieven gedoken en hebben we verhalen opgetekend bij de oudste inwoners van ons dorp. Op die manier hebben we de cafés uit de 19de en 20ste eeuw, een belangrijk onderdeel van het sociale leven, in kaart kunnen brengen. Het leverde zoveel verhalen en anekdotes op dat we er een boek over hebben geschreven”, vertelt Katrien Bruggeman, voorzitter van heemkring Lin in het Groen.