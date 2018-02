“Zorgwekkende epidemie” van dodelijke koorts: zelfs hulpverleners sterven aan de ziekte

Al zeker 57 doden en meer dan 615 mogelijke besmettingen: de Lassakoorts is bezig aan een grote uitbraak in Nigeria. De epidemie woedt intussen zo hard dat ook al zeker 4 hulpverleners aan de ziekte stierven.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een team van zes personen en 40 dozen met beschermende kledij naar Nigeria gestuurd. Die moeten de al 14 lokale medewerkers van de WHO bijstaan. Daarnaast zullen er ook extra laboratoria worden opgezet. De organisatie hoopt daarmee het land te helpen om de grote uitbraak van de Lassakoorts in te dijken.

“Het aantal gevallen van Lassakoorts is zorgwekkend”, zegt een medewerker van de WHO. “We zien ongebruikelijk veel gevallen voor deze tijd van het jaar.”

De voorbije 6 weken werden er al 615 nieuwe gevallen van de koorts gerapporteerd. Voor 57 mensen bleek de ziekte fataal. Ook zeker 14 hulpverleners zijn geïnfecteerd. Vier andere hulpverleners stierven al aan de koorts. De overheid monitort nu ook 1.400 mensen die in contact zijn gekomen met besmette personen.

Dodelijke afloop

De uitbraak doet zich vooral voor in het zuidwesten van het land, maar intussen werden er al in 17 van de 36 staten besmettingen genoteerd. En voor de eerste keer in vijf decennia is de ziekte ook weer boven water gekomen in de noordoostelijke staat Borno.

Veel infecties met het Lassavirus zijn vrij mild, maar het virus kan ook tot dodelijke afloop leiden. De ziekte lijkt dan erg op Ebola.

De symptomen van de ziekte beginnen traag en zijn aanvankelijk gelijkend aan de symptomen van griep of malaria. Daarom volgt er vaak een verkeerde diagnose en wordt de Lassakoorts pas laat opgemerkt.

Er is geen vaccin tegen de koorts en er zijn ook niet echt medicijnen die voor definitieve genezing zorgen. Wel is er een medicijn dat wél kan helpen als het vroeg genoeg wordt toegediend.

Ebola

Lassakoorts is een virale infectie die tot dezelfde familie behoort als het Marburgvirus en erg lijkt op het Ebolavirus, dat een drietal jaar geleden nog west-Afrikaanse landen Guinee, Sierra Leone en Liberia teisterde. Mensen kunnen door het virus besmet geraken door contact met uitwerpselen van knaagdieren en de ziekte kan ook via lichaamsvocht overgedragen worden van mens tot mens. De koorts wordt veroorzaakt door een arenavirus.

Symptomen van Lassakoorts zijn onder meer koorts, duizeligheid, overgeven, hoesten en diarree.

De naam komt van het plaatsje Lassa in Nigeria, waar de ziekte voor het eerste werd ontdekt.