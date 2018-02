Zanevska wint Belgisch onderonsje tegen Benoit in Duitsland

Maryna Zanevska (WTA 189) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde op het ITF-toernooi in het Duitse Altenkirchen (tapijt/25.000 dollar).

Zanevska rekende na een kleine twee uur tennis in twee sets (7-5 en 6-2) af met kwalificatiespeelster Marie Benoit (WTA 357). In haar tweede ronde wacht Zanevska de winnares van het duel tussen de Poolse Urszula Radwanska (WTA 516) en de Duitse Natalia Siedliska (WTA 814).

Zanevska neemt in Altenkirchen ook deel in het dubbelspel. Aan de zijde van de Griekse Valentini Grammatikopoulou is ze het eerste reekshoofd. Het duo klopte in de eerste ronde de Duitse Anna Zaja en de Liechtensteinse Kathinka von Deichmann in twee sets (6-3 en 6-1).

Kimberley Zimmermann (WTA 316) staat enkel in het dubbel op de hoofdtabel. Zij vormt een duo met de Italiaanse Camilla Rosatello en is het derde reekshoofd. In het enkelspel ging ze er in de kwalificaties uit.