'Verdacht' kadaver van groot wild gevonden? Natuurhulpcentrum komt het ophalen

Opglabbeek -

Vlaanderen gaat een tandje bijsteken om ziekten bij in het wild levende dieren sneller op te sporen. Daarvoor wordt beroep gedaan op de burger, om ‘abnormale sterfte’ van wild te melden. In elke provincie is een opvangcentrum aangeduid dat de gemelde kadavers moet ophalen om ze dan te kunnen onderzoeken. Voor Limburg is dat het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. Kleine dode dieren zoals vleermuizen en amfibieën kunnen daar ook voor onderzoek worden binnengebracht. “Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt, we hebben dus geen idee wat er allemaal gaat worden gevonden”, zegt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum.