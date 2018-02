Rubin Seigers (20) tekende vandaag een nieuw contract bij KRC Genk. De nieuwe samenwerking loopt tot 2021.

Seigers startte bij Genk in 2008, bij de U11 van de Jos Vaessen Talent Academy. Later maakte hij deel uit van de nationale U17 delegatie die in 2015 brons pakte op het WK in Chili. Sinds vorig seizoen maakt Seigers deel uit van de A-kern, waar hij zich toont als volwassen speler met een goede inspeelpas. Rubin is zowel inzetbaar als centrale verdediger als op het middenveld.