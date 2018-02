Ondanks protest toch gunstige adviezen voor industrie in Groene Delle

Hasselt / Heusden-Zolder / Lummen -

Het plan om in de Groene Delle 26 hectare in te kleuren als watergebonden bedrijventerrein, heeft zestien gunstige en één ongunstig advies opgeleverd. De betrokken gemeenten, provincie en Vlaamse overheidsdiensten adviseren gunstig, zij het onder voorwaarden. Zo wil Sport Vlaanderen ’t Koet openstellen voor de duiksport. Alleen Landbouw & Visserij adviseert voorlopig ongunstig omdat niet duidelijk is of de boscompensatie (64 ha) zal gebeuren in landbouwgebied.