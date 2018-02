Jay Z besteedt 110.000 dollar op feestje aan drank die eigenlijk al van hem is

Als onze beste vrienden verjaren, houden we allemaal graag een feestje. Maar de Amerikaanse rapper Jay Z pakte het wel heel groots aan. Op één avond telde hij maar liefst 110.000 dollar neer om de vijftigste verjaardag van zijn kameraad Juan ‘OG’ Perez te vieren.

Zes gasten, maar een decadent dure rekening. Foto: Snapchat

Het begon allemaal met een etentje tussen beste vrienden. Jay Z nodigde enkele collega’s van Perez van bij Roc Nation uit op restaurant zondagavond. Toen ze alle gangen smakelijk en rijkelijk hadden opgepeuzeld, betaalde de Amerikaanse rapper met veel plezier de rekening: 13.000 dollar.

Meteen daarna ging de echtgenoot van Beyoncé naar een bar met zijn gezelschap. Daar dronken ze voor maar liefst 9.000 dollar. Wie dat al veel vindt, zal schrikken van de rekening uit de club waar ze hun avondje hebben afgerond. Jay Z moest meer dan 80.000 dollar betalen, maar gaf nog eens 10.000 dollar fooi. Uiteindelijk telde hij daar de som van 91.135 dollar neer.

Een barman deelde gechoqueerd de rekening op Snapchat. Het verhaal van de extreem dure avond gaat razendsnel viraal, want er waren ook heel veel mensen aanwezig in de club, die beelden postten van de decadente avond. Er zouden zelfs onbekende mensen getrakteerd zijn op de peperdure champagne ‘Ace of Spades’. Straf detail: ook al is Jay Z zelf de eigenaar van het champagnemerk, hij betaalde voor elke fles de volle pot.

De totale prijs van de avond? Meer dan 110.000 dollar.