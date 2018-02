KAART. Dit zijn de laatste zwarte verkeerspunten die versneld aangepakt worden

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) laat 22 zwarte verkeerspunten versneld aanpakken en zal daarvoor 20 miljoen euro extra vrijmaken. Maandag was er nog een dodelijk ongeval op een van zo’n zwarte verkeerspunten in Oostakker. Daarbij kwam een 16-jarig meisje om het leven.

Het kruispunt waar maandag de 16-jarige Nikita om het leven kwam, wordt al jaren beschouwd als een ‘zwart kruispunt’. Al 15 jaar staat het op die lijst. Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) beloofde begin 2016 al dat de laatste zwarte kruispunten op de Vlaamse wegen zouden worden weggewerkt. Maar nog steeds zijn 17 van die 22 kruispunten niet aangepakt. Een van die kruispunten is dus ook de plaats waar Nikita gisteren stierf. De voorbije jaren is er nauwelijks iets gebeurd om dat kruispunt veiliger te maken. Zowel Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Gent wijzen daarvoor naar elkaar.

“Die 22 punten zijn de laatste van de 800 zwarte verkeerspunten”, zegt Weyts aan VTM Nieuws. “Van die laatste 22 zijn er op dit moment vijf in uitvoering, negen worden nog dit jaar aanbesteed en de laatste acht werken zitten in de onteigening- en/of ontwerpfase.”

Ben Weyts Foto: BELGA

Intussen heeft Weyts ook beslist om die laatste punten versneld weg te werken. “Ik heb al 50 miljoen extra uitgetrokken en daarbovenop voorzie ik nog eens een extra impuls van 20 miljoen euro om de aanpak van de laatste zwarte punten te versnellen. Dat zijn nooit geziene financiële middelen”

Ooit was het dus een lijst van 800 verkeerspunten. Nu blijven er nog 22 van over. Volgens Weyts zijn dat verkeerspunten die moeilijker aan te pakken zijn omwille van hun complexiteit en ook omwille van de kostprijs. De laatste zwarte verkeerspunten zijn even duur als de eerste 70 procent van de lijst van 800 zwarte kruispunten.