Antwerpse diamantair van de sterren na aanklacht miljardenfraude in India: “Hier is niets van waar”

Bij monde van zijn advocaat Vijay Aggarwal heeft Nirav Modi, de juwelier/diamantair die in India een gigantisch financieel schandaal heeft veroorzaakt, nu gereageerd. “Er is niets van waar. De bank heeft, door dit zo breed uit te smeren, mijn financiële waardigheid aangetast.”

De bekende diamantair Nirav Modi, die in Antwerpen opgroeide en hier ook familie heeft, zou ervandoor zijn met 1,42 miljard euro van de Punjab National Bank, de tweede grootste bank van India. In de straten van Mumbai worden foto’s van de steenrijke Modi in brand gestoken. Het aandeel van de bank staat onder druk.

Via een soort bankgaranties, speciaal aangemaakt door werknemers van de bank op vraag van Modi, zouden leningen bij andere banken zijn aangegaan, en zou dus steeds ‘nieuw geld’ zijn aangemaakt. Er zijn al drie mensen aangehouden: twee medewerkers van de bank en een medewerker van Modi zelf.

De advocaat van Modi reageerde bij persagentschap Reuters. “Ik ontken deze beschuldigingen. Alle transacties met de Punjab National Bank zijn gedocumenteerd”. En het gaat verder: de avocaat, Vijay Aggarwal, beschuldigt de bank ervan zijn cliënt in financieel gevaar te brengen door de media-aandacht. De bedrijven van Modi moeten de Punjaabse bank nog 775,25 miljoen euro. “Die mogelijkheid om terug te betalen wordt nu onder druk gezet.”

Volgens verschillende Indiase kranten zou Modi zich verschuilen in een chique appartement in New York. In een poging om alvast een deel van het verdwenen geld te recupereren, sloeg het Central Bureau of Investigation (zeg maar de FBI van India) juwelen in verschillende winkels van Modi aan.