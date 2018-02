Seriemoordenaar Hardy wilde euthanasie aanvragen

De speurders hebben dinsdagmiddag op het proces-Hardy fragmenten laten zien uit de videoverhoren die ze van Renaud Hardy hebben afgenomen. Daarin ontkent hij iets te maken te hebben met de moord op Maria Walschaerts. Hij laat ook vallen dat hij plannen heeft voor euthanasie.

“Het gebrek aan affectie en die zes maanden in de gevangenis beginnen hun tol te eisen. Binnen twee weken doe ik een aanvraag tot euthanasie. Ik ben toch ongeneeslijk ziek, of ik vandaag sterf of over twee jaar maakt niet veel uit”, zegt Hardy in het videoverhoor tegen zijn ondervragers.

Maria Walschaerts. Foto: if

Als ze blijven aandringen hoe het komt dat er een schaamhaar en een lichaamshaar van hem op het lichaam van Maria Walschaerts zijn gevonden, heeft Hardy daar geen uitleg voor. “Ik heb respect voor jullie dat jullie al twee jaar zoeken naar die gast, maar jullie zijn bij de verkeerde. Moet ik bekennen voor uw schoon ogen? Om uw dossierke goed te kunnen afsluiten?”

In november 2017 bekende Hardy de moord op Maria Walschaerts alsnog. Hij liet de onderzoekers wel weten misschien niet op de zitting aanwezig te zijn omdat zijn toestand weer was verslechterd.