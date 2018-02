Hardy kijkt niet naar confronterende beelden van slachtoffer

Tongeren - In het Tongerse hof van assisen kwamen dinsdagnamiddag tien speurders aan het woord die het onderzoek uit de doeken deden naar de moord op de 82-jarige Maria Walschaerts in Mechelen. Zij werd door haar zoon op 22 mei 2014 in haar woning aan de Oude Leestsebaan dood aangetroffen. Speurders van de afdeling Mechelen van de federale gerechtelijke politie (fgp) Antwerpen deden indertijd ter plaatse de nodige vaststellingen. Tijdens hun voorstelling werden confronterende beelden getoond van het slachtoffer. Hardy zelf keek niet naar de televisieschermen met de beelden.

Af en toe richtte hij zijn ogen naar het plafond van de assisenzaal. Dan weer plaatste hij zijn gezicht in zijn handen. En soms leek het alsof hij zijn ogen sloot. De speurders vertelden hoe uitgebreid ze in hun onderzoek te werk gingen. In het huisje van het slachtoffer bleek niets gestolen. Het lichaam van Maria Walschaerts lag op de vloer in de slaapkamer. Op het lichaam werden door de mensen van het laboratorium van de technische en wetenschappelijke politie sporen genomen inzake bloed, DNA, vezels, haren en vingerafdrukken.

Maria Walschaerts Foto: if

Uit onderzoek bleek dat er een onbekend mannelijk DNA-profiel aanwezig was op de slip en het lichaam van Maria Walschaerts. De onderzoekers wezen dat profiel toe aan de tot dan toe onbekende “man1”. In de nationale en buitenlandse databanken werd immers geen match gevonden.

Vervolgens begonnen de speurders met een screening naar verdachten, zoals personen in de onmiddellijke omgeving van het slachtoffer of verdachten met een voorkeur voor seks met ouderen.

Het DNA-onderzoek leidde uiteindelijk tot de ontmaskering van Hardy, maar pas na het plegen van de drie andere feiten waarvoor hij in Tongeren terechtstaat. Zijn DNA zat immers ook op een inbusschroevendraaier die hij gebruikte bij de moordpoging op A. H. in Bonheiden, en op een muts die hij verloor bij de feiten op actrice Veerle Eyckermans in Zemst. Hij werd in september 2015 opgepakt voor de moord op zijn ex Linda Doms.