Exploitant van kerncentrale Fukushima veroordeeld na zelfmoord 102-jarige man

Tepco, de exploitant van de beschadigde kerncentrale van Fukushima, is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de nabestaanden van een 102-jarige man, die zelfmoord pleegde omdat hij zijn huis na de ramp van maart 2011 niet wilde verlaten. Een rechtbank verordende dat Tepco een schadeloosstelling van 15,2 miljoen yen (bijna 115.000 euro) aan de familie van Fumio Okubo moet uitkeren. Dat deelde hun advocaat Yukio Yasuda dinsdag mee.

Hij was de oudste bewoner van het dorp Iitate, gelegen op 40 kilometer van de centrale Fukushima Daiichi aan de noordoostkust van Japan. Hij koos voor zelfdoding nadat de regering in april 2011 aan de omwonenden het bevel had gegeven om het gebied te verlaten. De regio was besmet geraakt door radioactieve stoffen nadat de kerncentrale een maand eerder door een tsunami zwaar werd beschadigd. “Ik heb wat te lang geleefd”, had hij zijn naasten toevertrouwd nadat hij het nieuws over de evacuatie had ontvangen.

De rechtbank oordeelde dat zijn zelfmoord werd veroorzaakt door “zware stress” omdat hij niet wilde verhuizen en geen last wilde zijn voor zijn familie. “Als oudste dorpsbewoner wilde hij zijn laatste dagen immers slijten in zijn eigen omgeving”, zei zijn advocaat. De toegekende schadevergoeding is minder dan de eisers vroegen (60 miljoen yen), maar ze zullen niet in beroep gaan. Tokyo Electric Power (Tepco) zal het vonnis in detail onderzoeken en dan een beslissing nemen.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.