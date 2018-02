Vrouw (86) overleden na aanrijding door bus in Deurne

Op de Turnhoutsebaan in Deurne (Antwerpen) is dinsdagvoormiddag een oudere dame aangereden door een bus. Ze werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis waar ze aan haar verwondingen is bezweken. Het gaat om een 86-jarige buurtbewoonster.

De vrouw liep op de Turnhoutsebaan naar een bus die op het punt stond te vertrekken. De bus vertrok en de dame kwam ten val. Ze viel van het platform van de halte en belandde onder de wielen van de bus.

“Het slachtoffer is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht”, zei politiewoordvoerder Wouter Bruyns. In het ziekenhuis is de vrouw bezweken aan haar verwondingen.

Als gevolg van het ongeval kon tram 10 een tijdje niet meer over de Turnhoutsebaan in Deurne rijden.

Het is al het derde ongeval met een voertuig van De Lijn op een paar uur tijd in Antwerpen. Eerder botsten een tram en een bus frontaal op elkaar in Deurne, en aan de rotonde van Wommelgem kantelde een tram.

