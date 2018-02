Oxfam onderzoekt 26 nieuwe gevallen van ongepast seksueel gedrag. Die werden gerapporteerd na eerdere onthullingen over seksfeestjes in noodgebieden, georganiseerd door een aantal werknemers van de ngo. Onder meer na de dodelijke aardbeving van 2010 in Haïti. Dat zei de directeur-generaal Mark Goldring dinsdag.

Voor een Britse parlementscommissie legde Goldring uit dat zestien van die 26 gevallen internationale programma’s van Oxfam betreffen. Het gaat zowel om “recente evenementen als ook historisch oudere”. De topman van Oxfam wil “echt” dat de mensen zich manifesteren. Hij voegde eraan toe dat er nieuw onderzoek kan komen naar sommige vroegere affaires.

Goldring verontschuldigde zich in naam van Oxfam en in zijn naam voor zijn aanpak van de gevallen in Haïti, met name voor verklaringen die zouden kunnen gelden om de feiten te minimaliseren. “Ik vind het spijtig, wij vinden het spijtig welke schade Oxfam heeft aangedaan”, zei de directeur-generaal.