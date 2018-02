Hardy: “Het valt mij enorm zwaar om hier bij wijze van spreken in mijn bloot gat te staan”

Tongeren -

De Tongerse assisenvoorzitter Dirk Thys gaf beschuldigde Renaud Hardy op het einde van zijn ondervraging nog de kans om iets aan de debatten toe te voegen. “Het valt mij enorm zwaar om bij wijze van spreken hier voor jullie mijn broek te moeten uitdoen en in mijn bloot gat te staan,” zei Hardy terwijl hij snikte en naar zijn hoofd greep. Dan begon hij zich te excuseren, maar niet ten aanzien van de burgerlijke partijen. Hij had het wel over zijn moeder, zussen en petekind.