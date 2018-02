Grote hinder op Antwerpse ring: bestelwagen vat vuur net na Kennedytunnel

Op de Antwerpse Ring, net na de Kennedytunnel, heeft een bestelwagen dinsdagvoormiddag vuur gevat.

De brandweer is het voertuig aan het blussen. “Probeer de omgeving te vermijden en schakel je ventilatie uit voor de rook”, waarschuwt de brandweer op Twitter.

De rijbaan raakte even volledig versperd in de richting van Gent, intussen is de linkerrijstrook weer vrij.

Er was de hele voormiddag al grote verkeershinder in Antwerpen nadat een tram ontspoorde en kantelde in Wommelgem en een bus en een tram frontaal op elkaar botsten in Deurne.