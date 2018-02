Twintigtal gewonden bij twee ongevallen met openbaar vervoer in Antwerpen: tram ontspoort en frontale botsing

In de provincie Antwerpen gebeurde dinsdagochtend twee ongelukken met het openbaar vervoer. In Deurne botsen een bus en een tram frontaal op elkaar. Een twintigtal personen raakten daarbij gewond. In Wommelgem gebeurde een twee ongeval. Aan een rondpunt ontspoorde en kantelde vervolgens een tram. Vier mensen raakten bij dat ongeval gewond.

Tram ontspoort en kantelt in Wommelgem

Het ging om een gekoppeld stel PCC-trams, waarvan het voorste stel op zijn zij belandde. Het ongeval gebeurde volgens de bestuurder van de tram omdat zijn remmen dienst weigerden in de bocht. Daardoor lag de snelheid van de tram te hoog en kwam het tot de crash.

Foto: BFM

Op het moment van het ongeval zaten vijftien personen in de tram, daarvan raakten er vier lichtgewond. “Drie van hen werden naar het ziekenhuis gebracht”, zegt Sven Verbaenen van de politiezone Minos (Wommelgem, Mortsel, Wijnegem, Boechout, Borsbeek).

De politie roept op om de omgeving van het ongeval te vermijden omdat er straks een grote kraan van Michielssens ter plaatse komt om de tram te takelen.

Het ongeval zorgt voor heel wat hinder. De oprit van de E34-E313 naar Antwerpen is afgesloten. Er rijden momenteel ook geen trams meer naar P+R Wommelgem, lijn 8 wordt afgeleid naar Silsburg.

Er is een tram gekanteld aan het "rond punt" te Wommelgem. Geef hulpdiensten ruimte en vermijd de omgeving. Oprit richting Antwerpen is tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. pic.twitter.com/Arejooui2R — Politiezone MINOS (@PZ_MINOS) February 20, 2018

Tram en bus botsen frontaal op elkaar in Deurne

Foto: BFM

Op het kruispunt van de August Van de Wielelei en de Ruggeveldlaan in Deurne zijn dinsdagochtend een bus en een tram frontaal op elkaar gereden. Een twintigtal personen raakten gewond. De weg was er een hele tijd volledig versperd.

De tram op lijn 10 die in de richting van Antwerpen reed, draaide aan het kruispunt onverwacht linksaf naar de Ruggeveldlaan. Dat is niet de normale route voor tram 10 en dat was waarschijnlijk ook wat de buschauffeur die in de richting van Wijnegem reed verraste. Het kwam tot een stevige aanrijding, waardoor de buschauffeur gekneld zat in zijn cabine.

De man werd naar het ziekenhuis overgebracht, hij verkeerde niet in levensgevaar. In de tram en bus -

Foto: BFM

goed gevuld tijdens de ochtendspits - raakten in totaal een twintigtal passagiers gewond. Zij werden met lichte verwondingen naar verschillende ziekenhuizen gebracht.

Het ongeval zorgt voor de nodige verkeershinder in de buurt. Het tramverkeer is onderbroken en ook de bussen kunnen maar moeilijk door. “Onze ploeg zijn ter plaatse om het verkeer te regelen”, aldus politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

De federale politie kwam ter plaatse met een gespecialiseerd team om de vaststellingen van het ongeval te doen.