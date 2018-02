Keelpijn noopt Duitser Schempp tot forfait voor ‘mixed relay’ biatlon

De Duitse biatleet Simon Schempp, tweede op de massastart (15 km) achter de Fransman Martin Fourcade, heeft last van keelpijn. Hij moet forfait geven voor de gemengde aflossing, die vanmiddag op het programma staat op de Winterspelen in Pyeongchang.

Schempp, die als laatste in het Duitse aflossingsteam was voorzien, staat zijn plek af aan Arnd Peiffer, olympisch kampioen in de sprint (10 km). Peiffer vormt een team met tweevoudig olympisch kampioene (sprint 7,5 km en achtervolging 10 km) Laura Dahlmeier, Vanessa Hinz en Erik Lesser.

Zondag werd Schempp na een heroïsch duel met Fourcade nipt met 14 honderdsten geklopt in de strijd om het goud op de massasart.