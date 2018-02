Maandag verbaasde Renaud Hardy het publiek tijdens zijn verhoor het meest met het deel dat over zijn jeugd en zijn privéleven ging. Zo hard als de voorzitter moest sleuren om het verhaal van de moorden en moordpogingen eruit te krijgen, zo vlot ging het als Hardy over zichzelf mocht vertellen. Vandaag gaat het verhoor verder over de moordpoging op actrice Veerle Eyckermans en de moord op Linda Doms.