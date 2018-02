Dankzij deze Japanse levensstijl slaag je er wél in om te sparen

Kakeibo is de Japanse kunst van het leren sparen. Het is een techniek die ondertussen meer dan een eeuw oud is, maar die nu dankzij de vertaling van een handleiding erover voor het eerst naar onze contreien overwaait en wel eens heel populair zou kunnen worden. Want wie houdt nu niet graag een centje over aan het einde van de maand?

Denk jij altijd aan het begin van de maand dat je dit keer wel geld wilt sparen, maar slaag je daar nooit in? Dan is de kunst van Kakeibo misschien wel iets voor jou. Het is op zich een eenvoudige techniek, maar dankzij de Engelstalige vertaling naar 'Kakeibo: The Japanese Art of Saving Money' kunnen nu ook wij er kennis mee maken. Het gaat om een soort agenda waarmee je bijhoudt wat je allemaal uitgeeft en die voor het eerst werd gelanceerd in 1904.

Het concept is vrij simpel: aan het begin van elke maand neem je je kakeibo of agenda erbij en plan je exact hoeveel je aan wat zult uitgeven, hoeveel je wilt sparen en schrijf ook neer wat er nodig is zodat je je aan dat plan zult houden. Om je te helpen, zijn er vier vragen die je jezelf moet stellen: hoeveel geld heb je, hoeveel geld wil je graag aan de kant zetten, hoeveel geef je eigenlijk uit en hoe kun je daarin verbeteren?

Vier enveloppen

Daarna denk je na over hoe je het geld dat je zult uitgeven gaat verdelen over vier categorieën: overleven (eten, transport, huur, medicijnen, ...), optioneel (etentjes, kleding, uitstapjes, ...), cultuur (boeken, films, magazines, ...) en extra's (onverwachte uitgaven zoals cadeautjes of herstellingen). Wie zich strikt aan het plan wil houden, kan cash geld verdelen over vier enveloppen. Zo kun je goed in de gaten houden hoeveel je nog over hebt.

Mindful

Aan het einde van de maand neem je je kakeibo er dan weer bij en overloop je wat je goed hebt gedaan of waar het fout is gelopen. Zo kun je ook makkelijker bijhouden waar je moet ingrijpen om het de volgende maand beter te doen. Voor sparen op een dergelijke manier bestaan ook apps, maar deze Japanse techniek wordt beschouwd als een vorm van mindful sparen. En ja er kruipt wat werk in, maar het is net dat wat je beter doet stilstaan bij de dingen. Misschien toch maar eens proberen dan.