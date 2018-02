Goed nieuws voor Seppe Smits: het gaat elke dag beter met zijn knie (maar pijnvrij is hij nog niet)

Snowboarder Seppe Smits ziet het weer wat hoopvoller in na de laatste trainingen op de big air, de grote schans. Zijn knie die serieus opspeelde – hij kon na de training zelfs geen trappen meer op zonder pijn – is aan de beterhand.

Smits is nog altijd niet pijnvrij. “Maar ik moet de medische staf bedanken, het gaat elke dag beter”, vertelt de Antwerpenaar.

Een geluk bij een ongeluk: dokter Johan Bellemans, bekend orthopedisch chirurg en kniespecialist, is de teamdokter van Team Belgium. Hij is er voor het eerst bij als teamdokter op de Winterspelen. Smits zal pijnstillers krijgen voor de kwalificatie, komende nacht Belgische tijd, maar zal sowieso eventuele pijn moeten verbijten. Na Pyeongchang 2018 gaat hij onder de scanner. “Ik wilde enkele dagen later naar Amerika vertrekken voor de volgende wedstrijd, maar dat plan is on hold gezet. Ik zal mijn knie moeten laten rusten’.