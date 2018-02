Derde dopingzaak: Sloveens ijshockeyer betrapt op gebruik verboden middelen

Ziga Jeglic, die op de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang uitkomt voor het Sloveense ijshockeyteam, is betrapt op het gebruik van doping. Dat heeft het Internationaal Sporttribunaal (TAS) bekendgemaakt. Jeglic heeft een voorlopige schorsing gekregen.

Jeglic werd in Pyeongchang betrapt op het gebruik van het verboden middel Fenoterol. Hij heeft zijn voorlopige schorsing aanvaard, zo laat het TAS weten. Slovenië is nog actief in het ijshockeytoernooi. Het treft Noorwegen in een play-off voor een plek in de kwartfinales.

Jeglic is al de derde dopingzaak op de Spelen. Eerder werden een Japanse shorttracker en een Russische curler betrapt op het gebruik van verboden middelen.