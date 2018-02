“Wil je iemand die je kan bedriegen, kom dan bij mij.” Verleidster Laetitia over haar missie op ‘Temptation Island’

Ze voelde naar eigen zeggen meteen dat Mezdi een vogel voor de kat was. Hij zou haar charmes vast niet kunnen weerstaan: “Ik heb mijn pijlen meteen op hem gericht”, vertelt de verleidster aan Dag Allemaal. Ze heeft dan ook ervaring te over met mannen die het niet zo nauw nemen met trouw. “Ik ben al vaak genoeg bedrogen geweest. Ik vind het mijn taak om dat soort mannen te ontmaskeren.”

Of ze erin geslaagd is om Mezdi tot ontrouw te verleiden, dat wil de 22-jarige Laetitia niet kwijt in haar interview met Dag Allemaal, al geeft ze toe dat “we wel een beetje aan elkaar gezeten hebben”. Ze wil wel meer vertellen over haar missie in ‘Temptation Island’: het ontmaskeren van onbetrouwbare mannen.

“Ik trek duidelijk de verkeerde mannen aan. En vaak duurt het te lang voor ik besef dat ze niet eerlijk tegen me zijn en me gewoon grofweg bedriegen. Daarom heb ik meegedaan aan ‘Temptation Island’.”

“Ik heb al te veel meegemaakt. Kijk, ik ga er telkens van uit dat een jongen het goed meent. Maar als ik vind dat een meisje wel erg aanwezig is, dan wil ik graag weten wie dat meisje is. Ik ben al vaak genoeg bedrogen geweest, op dat vlak heb ik een nultolerantie. Soms denk ik dat het op mijn voorhoofd geschreven staat: ‘Wil je iemand die je kan bedriegen, kom dan bij mij.’”

Ze vertelt ook waarom de verleidsters het rustig aan doen met Tim. “Toen we hoorden dat hij zijn Deborah ten huwelijk wilde vragen, hebben we beslist om hem met rust te laten”, klinkt het. Die uitspraak laat ze echter meteen volgen door het cryptische: “Of hij zich daadwerkelijk heeft kunnen beheersen, zal nog moeten blijken.”