ANALYSE. Franky Van de Elst kijkt in zijn glazen bol voor eindspurt richting play-off 1

Ook na 27 speeldagen blijven, achter de top vier, zes ploegen in aanmerking komen voor play-off 1. Waasland-Beveren kreeg wel een tik en STVV kroop opnieuw wat dichterbij. Maar voorlopig blijft het koffiedik kijken welke van de ploegen in het kielzog van AA Gent zich mogen opmaken voor het Belgische kampioenenbal en wie veroordeeld wordt tot het vagevuur van play-off 2. Aan de hand van vier stellingen kijken wij mee in de glazen bol van analist Franky Van der Elst.

Stelling 1. Kortrijk haalt het want het is de ploeg in vorm

KV Kortrijk is de revelatie van de laatste maanden. Onder Glen De Boeck zijn de Kerels bezig aan een onwaarschijnlijke reeks.



Club Brugge ...