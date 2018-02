Extreme koude tot -15 graden op komst: “Vertrokken voor langere periode”

Het is nog te vroeg voor lentekriebels. Veel te vroeg, zo blijkt, want de komende dagen zal je blij zijn dat je muts, handschoenen, sjaal en winterjas nog niet naar de onderste laden van je kast verhuisd hebt. Het wordt nog even erg koud.

De jongste weken is het bar koud in ons land. Al meerdere dagen op rij is het bibberen geblazen, met felle vriestemperaturen ’s nachts. Maar beterschap lijkt er nog niet meteen op komst. Meer zelfs: volgende week zijn de vooruitzichten nog kouder. “Begin volgende week sluit ik niet uit dat het in de Hoge Venen op een aantal plaatsen tussen -15 en -20 graden zal vriezen”, zegt David Dehenauw in Het Laatste Nieuws. “We zijn vertrokken voor een lange koude periode.” In Vlaanderen zal de temperatuur volgens Dehenauw -10 graden halen.

Poolwervel

De reden is een ‘polar vortex’ of poolwervel, die zich elke winter vormt boven de Noordpool. Het is een lagedrukgebied hoog in de atmosfeer dat extreme koude kan vasthouden, lange tijd op dezelfde plek blijft en een invloed heeft op het weer op aarde. Maar dit jaar ziet het er naar uit dat die poolwervel zal opsplitsen, in een Amerikaans deel en in een Euraziatisch deel. Zo’n splitsing gebeurt zelden, maar als het gebeurt, gaat het gepaard met een ‘Sudden Stratospheric Warming’ (SSW), of vrij vertaald: een plotse opwarming van de stratosfeer.

Dat zeldzame fenomeen kan de straalstromen beïnvloeden, en die hebben dan weer een impact op het weer bij ons. Zo stuurt die plotse warmere atmosfeer op de Noordpool ijskoude temperaturen onze richting uit en is het mogelijk dat mildere Atlantische weersystemen die normaal zachtere temperaturen onze richting uitsturen, worden afgeblokt.

Zonnige perioden

Het blijft dinsdag in het uiterste westen van het land betrokken met nog kans op enkele regendruppels. Elders is het droog met zelfs zonnige perioden, vooral in het oosten van het land. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 5 of 6 graden in Laag-België. De wind waait zwak uit het oosten, krimpend naar het noordoosten en geleidelijk toenemend tot matig. Dat meldt het KMI.

Komende nacht is het overal droog met soms brede opklaringen. Het gaat wel nagenoeg overal vriezen, met minima rond 0 graden aan zee, tussen -1 en -3 graden in het centrum en tot -7 graden in de Hoge Venen. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten.

Woensdag krijgen we mooie zonnige perioden, die afwisselen met wat wolkenvelden. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 5 graden in het centrum en het westen van het land. Er staat een schrale noordoostenwind.

Tijdens de rest van de week en volgend weekend krijgen we, onder impuls van een stevig hogedrukgebied boven Scandinavië en Rusland, te maken met een noordoostelijke aanvoer van koude en droge continentale lucht. We krijgen dan meestal veel zon met overdag temperaturen rond of net boven het vriespunt. We verwachten matige tot strenge nachtvorst. Bovendien wordt het koudegevoel nog versterkt door de schrale noordoostenwind.