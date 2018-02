Filip Peeters schittert naast Ben Kingsley en Monica Bellucci

Officieel is hij gestopt met acteren, maar een rol naast Ben Kingsley en Monica Bellucci kan Filip Peeters (55) uiteraard niet afslaan. In maart start hij met de opnames van Spider in the Web, een film over geheime diensten.

An offer you can’t refuse, heet zoiets in filmtaal – een aanbod dat je niet kunt weigeren. Dat aanbod kreeg Filip Peeters vorig jaar. Hij las het scenario van Spider in the Web en na een gesprek met de regisseur was de zaak beklonken. Het vooruitzicht om met kanjers als Ben Kingsley en Monica Bellucci te mogen werken, was de kers op de taart. “Ben Kingsley is een grote, natuurlijk, al moeten we eigenlijk Sir Ben Kingsley zeggen. En Monica Bellucci is ook niet verkeerd. Het gesprek met de regisseur, een Israëli, gaf vertrouwen. Mijn personage was een Duitser, maar daar hebben ze gewoon een Belg van gemaakt. We nemen de film ook op in België. Ik speel een high ranking secret service officer, iemand van de geheime dienst. We starten half maart.”

We kunnen ons vergissen, maar had Filip Peeters in november niet gezegd dat hij ging stoppen met acteren omdat hij het beu was zo vaak alleen te zijn, weg van zijn gezin? Hij had het na 140 producties wel gezien, tijd om achter de camera te gaan staan en zelf films te produceren. “Met dat produceren valt voorlopig nog niet genoeg geld te verdienen, er zal nog wat geacteerd moeten worden. Vind ik ook niet erg, als je zulke rollen aangeboden krijgt.”

Na Spider in the Web vliegt Peeters naar Zuid-Afrika. “Dan speel ik een dierenarts die gewonde olifanten verzorgt. Dat is ook niet verkeerd, denk ik.”