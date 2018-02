Elk jaar bijna 5.000 boetes voor onveilig vastgespen kinderen: zo doe je het goed

Amper 23 procent van de kinderen wordt op een correcte en veilige manier vervoerd in de wagen. Nog problematischer: 13 procent wordt zelfs helemaal niet vastgeklikt. Ieder jaar krijgen bijna 5.000 ouders daarom een boete. “Kinderbeveiligingssystemen verminderen de kans op een dodelijk letsel met 55 procent. Ze juist gebruiken is dus de boodschap”, zegt Vias-woordvoerder Stef Willems.

De alarmerende cijfers staan in het rapport van Vias Institute over het correcte gebruik van de zogenaamde kinderbeveiligingssystemen. Dat zijn Maxi-Cosi’s, kinderzitjes of verhogingskussens. Voor het ...