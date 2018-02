Restaurants verkopen restjes aan halve prijs

De Deens app “Too Good to Go”, die strijdt tegen voedselverspilling, strijkt neer in ons land. Vanaf begin maart kan je in enkele Gentse restaurants de overschotten van de dag gaan afhalen, tegen maximaal de helft van de prijs. Na Gent volgen andere ­steden. “Een goede zaak, want nu moeten we elke avond voedsel weggooien.”

Alleen maar winnaars bij Too Good to Go. Restaurant­houders hoeven hun overschotten niet meer weg te gooien, ze kunnen er zelfs een cent aan verdienen. De voedselverspilling wordt kleiner. En klanten die niet te kieskeurig zijn, kunnen voor een prikje een verse maaltijd af­halen. De enige voorwaarde is dat ze zelf een potje of een andere verpakking meebrengen.

Dat is het eenvoudige principe van de app Too Good to Go (te goed om weg te gooien). Deze van oorsprong Deense app start over twee weken in Gent, en wil daarna de rest van ons land bereiken.

Foto: TGTG

De belangrijkste meerwaarde is dat klanten en restaurants vlot met elkaar worden verbonden. Horecazaken kunnen in de app elke dag hun aanbod aan restjes plaatsen, en klanten kunnen snel de dichtst­bijzijnde zaken lokaliseren. Het aanbod kan een volledige maaltijd omvatten, maar evengoed taart, broodjes of pizza’s. De restaurants kiezen zelf de prijs, maar het moet sowieso minder dan de helft zijn. Ook de betaling verloopt via de app.

Too Good to Go is drie jaar ge­leden in Denemarken opgericht, en is sindsdien heel Europa aan het veroveren, met al 1,5 miljoen klanten en meer dan 3.000 horecazaken.

In Gent is het restaurant Basic Italian een van de proefkonijnen voor ons land. “We starten met een aanbod van elke dag minstens vijf porties”, zegt zaakvoerder Tom Agneessens. “Ik ben blij met dit initiatief, want nu gaat op het einde van de dag veel voedsel verloren. Dat komt omdat we erop staan dat ook de late klanten nog voldoende keuze hebben. Dat betekent dat we voortdurend verse sauzen in voorraad moeten hebben, en op het einde meestal met overschotten zitten. We kunnen niet anders dan weggooien, want elke ochtend starten we opnieuw met verse producten.”

Op de website van Too Good to Go vat oprichter James Crummie het zo samen: “Voedsel­verspilling is een van de domste problemen ter wereld. De restaurantindustrie verspilt elk jaar 600.000 ton voedsel, terwijl wereldwijd miljoenen mensen afhankelijk zijn van voedsel­banken. Hoe is het mogelijk dat deze twee problemen naast elkaar kunnen bestaan?”