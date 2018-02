Strenge boetes voor zwartrijders en spoorlopers: wat kan het u kosten?

Brussel -

Wangedrag op het spoor, zoals zwartrijden, vandalisme of spoorlopen, zal binnenkort bestraft worden met strenge administratieve boetes tot 300 euro. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wil zo het gevoel van straffeloosheid tegengaan. Vandaag riskeren daders een vervolging door de correctionele rechtbank, maar in de 125.000 zaken die jaarlijks door het gerecht beslecht zouden moeten worden, komt het maar in 4.000 gevallen, of 3 procent, tot een uitspraak.