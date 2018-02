In de Emiel Vloorstraat op het Antwerpse Kiel is maandagavond een 87-jarige vrouw om het leven gekomen nadat ze vanop grote hoogte van een appartementsgebouw op straat terechtkwam.

Het is niet meteen duidelijk of het om een val gaat, dan wel of er iets anders aan de hand was. Mogelijk werd de vrouw onwel en viel ze daarom naar beneden. Het labo komt ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.