Dierentuin zwaar onder vuur: beelden tonen ondervoede leeuw met afgebeten staart

Videobeelden van in een lokale dierentuin hebben voor veel ophef gezorgd in China. Enkele toeristen konden in Taiyuan Zoo, in de noordelijke provincie Shanxi, vastleggen hoe een zwaar ondervoede leeuw samen met een soortgenoot in een kooi rondloopt met een afgebeten staart. Een woordvoerder van de dierentuin verklaarde inmiddels hoe het incident is ontstaan.