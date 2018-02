700 leerlingen geëvacueerd uit school na ‘geurtje’ in labo

Sint-Niklaas - De campus van Sint-Carolus in de Lodewijk De Meesterstraat in Sint-Niklaas is maandagmiddag ontruimd na een gasalarm. Een zevenhonderdtal leerlingen werd geëvacueerd. Het alarm bleek geactiveerd te zijn door een ‘geurtje’ in een labo.

De brandweer rukte rond 15.30 uur uit naar de schoolpoort van Sint-Carolus. De reden: een gasalarm in de opslagplaats naast een labo op de derde verdieping van het gebouw.

“De sensoren hadden in de ruimte een bepaald soort gas opgepikt”, doet algemeen directeur Anne Obreno het relaas. “Daardoor liep er uiteraard meteen een melding binnen bij de hulpdiensten. In onze school werd de evacuatie onmiddellijk in gang gezet. Na vijf minuten hadden alle jongeren hun klaslokalen al verlaten. Iedereen werd opgevangen op de speelplaats van onze lagere school, die zich aan de overkant van de straat bevindt. In totaal ging het om een zevenhonderdtal leerlingen. De meeste van die jongeren zijn derdegraadsstudenten. Een aantal van onze klassen hadden op het moment van het alarm stage, en waren niet aanwezig op de school.”

De verdachte geur bleek afkomstig te zijn uit een flesje dat gevuld was met een gas. De brandweer voerde ter plaatse metingen uit maar stelde geen alarmerende waarden vast. Alle aanwezige flesjes werden opnieuw goed afgesloten waarna de brandweer de school kon verlaten. De leerlingen zelf konden na ruim een half uur terugkeren naar hun klaslokalen. “De hoeveelheid gas die we konden meten was zeer weinig”, zegt officier Philip De Vos van de brandweer van Sint-Niklaas. “Toen we ter plaatse kwamen aan de school waren alle leerlingen al geëvacueerd. Dat was blijkbaar heel goed en snel verlopen.”

Foto: bfs

Het ontruimen van de school bij een alarm is iets waar in Sint-Carolus regelmatig op wordt geoefend, zegt directeur Obreno. “Het feit dat alles zo vlot is verlopen is het gevolg van de vele oefeningen die we elk jaar houden. De leerlingen kennen het protocol ondertussen al heel goed en weten perfect waar ze naartoe moeten gaan. Het enige verschil was dat het nu geen oefening was, maar een echte alarmsituatie.”

Foto: bfs