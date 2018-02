Presentator televisieshow maakt ons land belachelijk: “België is een walgelijke chocoladegoelag zonder reden van bestaan”

John Oliver kan het niet laten. De presentator van de populaire Amerikaanse late night show ‘Last Week Tonight met John Oliver’ laat geen kans liggen om met ons land te lachen. Gisteravond slaagde hij er zelfs in om in één trek met Donald Trump, België én zichzelf te lachen.

Oliver had het zondagavond over de manier waarop Amerikaans president Donald Trump omgaat met de rest van de wereld. Hij vond het onder meer niet kunnen dat Trump Afrika, Haïti en El Salvador shitholes (achterlijke plaatsen, red.) noemde.

De presentator gaf (in het videofragment vanaf 0:40 seconden) toe dat hij België zelf al meermaals op dezelfde manier had omschreven. ‘Ter mijner verdediging: ik ben geen president, en België is een walgelijke chocoladegoelag zonder reden van bestaan.’

Voor Oliver is ons land een van zijn favoriete schietschijven. In 2014 raadde hij de Amerikanen in een satirische reclameboodschap aan om niet meer naar Antarctica te reizen , maar voor een andere exotische bestemming te kiezen: België. ‘Zijn uw vrienden al in België geweest? Nee? Dan is het voor hen exotisch.’