Legendarische Russische hamerslingeraar sterft op 60-jarige leeftijd

De voormalige Russische hamerslingeraar Sergey Litvinov, de olympisch kampioen van Seoel in 1988, is maandag in Sotsji, na een trainingssessie, plotseling overleden. Dat maakt de Russische atletiekfederatie bekend.

De 60-jarige Litvinov viel na een training neer en ook de snel arriverende hulpdiensten konden de voormalig olympisch kampioen niet meer redden.

Behalve zijn gouden plak op de Spelen in Seoel in 1988 veroverde Litvinov ook zilver acht jaar eerder in eigen land, op de Spelen in Moskou (1980). De Spelen van 1984 in Los Angeles miste hij door een collectieve boycot van de Sovjetatleten.

Litvinov is nog steeds olympisch recordhouder in het hamerslingeren, met een worp van 84,80 meter in Seoel. Zijn zoon, Sergey Litvinov Jr, is ook een hamerslingeraar. Hij werd in 2015 op het WK in Peking vijfde. Beide mannen distantieerden zich van in het begin van het dopingschandaal in Rusland. Ze bekritiseerden openlijk de Russische autoriteiten in hun onwil het systeem te veranderen.