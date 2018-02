Tiago Splitter, de eerste Braziliaan ooit in de NBA, kondigt zijn afscheid aan

Brussel - Tiago Splitter, de eerste Braziliaan ooit die de NBA won (in 2014 met San Antonio Spurs), heeft maandag op de Braziliaanse site SporTV.com zijn afscheid aan het basketbal aangekondigd.

De 33-jarige Splitter vond in het begin van het seizoen geen nieuwe club meer in de NBA. Na vijf seizoenen en 311 wedstrijden voor de Spurs (2010-2015) volgden voor de 2m10 lange center korte passages bij Atlanta (2015-2017) en Philadelphia (2017). Splitter speelde verder in zijn carrière ook in Spanje voor Viktoria-Gasteiz, Bilbao en Valencia.

Zijn gemiddelden in de NBA bedragen 7,9 punten, 5,0 rebounds en 1,2 assists per wedstrijd.