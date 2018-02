Billie Massey wordt verkozen tot MVP tijdens ‘Basketball Without Borders’ in Los Angeles

Brussel -

Billie Massey, de jonge speelster van Sint-Katelijne-Waver, is het voorbije weekend tijdens het ‘Basketball Without Borders Global Camp’ in Los Angeles verkozen tot Most Valuable Player (MVP). Dat kondigde haar coach Arvid Diels aan. Het programma voor jonge Europese speelsters werd georganiseerd door de FIBA, NBA en WNBA.