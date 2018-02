Verre export uit Limburg kent grootste groei in zeven jaar

De verre export van Limburgse bedrijven kende in 2017 de sterkste stijging in zeven jaar en bereikte een absolute recordhoogte. De belangrijkste bestemming is opnieuw China. Dat meldt Voka - Kamer van Koophandel Limburg maandag.

De Limburgse bedrijven kenden vorig jaar een sterke groei op het vlak van verre export. Het aantal afgeleverde certificaten van oorsprong (co’s) - een belangrijk document voor verre export - nam toe met 13,43 procent. Met 22.816 co’s heeft Voka-KvK Limburg een recordaantal certificaten uitgereikt. Zo exporteerden de Limburgse bedrijven een totale goederenwaarde van ruim 865 miljoen euro, 6,73 procent meer dan in 2016. De belangrijkste bestemming van de Limburgse verre export blijft China, dat een aandeel van bijna twaalf procent heeft.

Na enkele moeilijke jaren lijkt de Limburgse economie zich dus te herpakken. “Export is een belangrijke sleutel in dit raderwerk. Voka-KvK Limburg zet al jaren in op het stimuleren van uitvoer bij onze leden. De Europese Unie is voor velen bekend terrein, maar dé opportuniteiten liggen op de verre export”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder. “Er blijven wel belangrijke uitdagingen bestaan: het vinden van de juiste mensen, het screenen van partners, het opstellen van een exportplan enzovoort. Daarom blijven we in 2018 inzetten op verre export. Dat is een van de actiepunten in ons SALVO-actieplan om Limburg economisch vooruit te helpen.”

Ook het Limburgse technologiebedrijf Luminex Network Intelligence mikt op de Oost-Aziatische markt met een vestiging in Japan. De fabrikant van datadistributieapparatuur voor de professionele entertainmentindustrie wil zo exporteren naar landen als China, Thailand, Vietnam en Zuid-Korea. “Japan is al lange tijd een van de beste exportmarkten voor onze netwerktechnologie. Met de nieuwe vestiging wordt de relatie met de verschillende lokale partners verder uitgebouwd”, zegt CEO Bart Swinnen.