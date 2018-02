Patrick vertelt over doodsstrijd: "Het moeras was als een wurgslang"

Houthalen-Helchteren -

“Tien minuten langer zonder hulp, en ik was volledig opgeslokt door het moeras. Ik heb de dood in de ogen gekeken.” Patrick Dejeneffe (55) noemt zijn bevrijding uit het veenmoeras van Laak (Houthalen-Helchteren) afgelopen zondag een klein wonder. “Ik zat muurvast. Bij elke beweging zakte ik dieper weg. Het moeras was als een wurgslang die eerst trekt, en je vervolgens vasthoudt.”