Heusden-Zolder -

Op de Koolmijnlaan, Onder de Poort, in Heusden is maandagmorgen rond 5 uur brand uitgebroken in een rijhuis. Het vuur brak uit in de slaapkamer. De bewoners waren al buiten toen de brandweer arriveerde. De slaapkamer is volledig uitgebrand. De woning is onbewoonbaar.