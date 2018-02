“Enkel IS-mensen filmen ook hun eigen gruweldaden”

Tongeren - Dinsdag wordt op het assisenproces tegen Renaud Hardy het filmpje getoond dat de man maakte toen hij Linda Doms verkrachtte en vermoordde. “Deze man moet terechtstaan voor het gruwelijkste van het gruwelijkste: nooit heb ik zoiets gezien”, reageerde advocaat Jos Vander Velpen, die optreedt voor enkele nabestaanden van Doms. “Alleen IS-mensen filmen ook hun eigen gruweldaden. Dit is horror zonder voorgaande.”

“Hardy regisseert niet alleen zijn eigen films, hij schrijft ook het script en probeert het proces in handen te nemen”, zei Vander Velpen maandagavond, na de eerste procesdag. In de namiddag verhoorde assisenvoorzitter Dirk Thys Hardy. “Hij heeft de dag van zijn leven beleefd. Het eerste deel ging over zijn jeugd, zijn heldendaden, zijn geweldig persoon. Vanzelfsprekend is hij dus heel spraakzaam.”

Jos Vander Velpen Foto: Tom Palmaers

In het tweede deel, toen het over de feiten ging, zag Vander Velpen een minder zekere Hardy. “Toen het over verkrachting ging, leek het alsof zijn geheugen tilt sloeg. Hij was heel vaag, hoewel hij de verkrachtingen van Maria Walschaerts in november vorig jaar wel plusminus bekend had.”

Voor Joris Vercammen, die optreedt voor andere nabestaanden van Doms, was die bekentenis uit november duidelijker. “Maar hier op het proces trekt hij weer alles in twijfel, spuit hij mist en onduidelijkheden”, aldus Vercammen. “Over seksuele handelingen heeft hij nu niets gezegd, hoewel de voorzitter het vier keer gevraagd heeft. Is dat tactiek? De vraag stellen is ze beantwoorden.”

De eerste procesdag bracht één klein lichtpuntje voor Vercammen. “Het is vandaag duidelijk geworden dat mevrouw Doms geen relatie gehad heeft met Hardy, hoewel in de pers weleens het tegendeel beweerd is.”

