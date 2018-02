Topprestaties op 60m indoor volgen elkaar in sneltempo met WK in aantocht

Brussel - Afgelopen weekend leverden twee vrouwen beste wereldjaarprestaties op de 60m indoor. Zaterdag liep de Zwitserse Mujinga Kambundji 7.03, zondag was de Amerikaanse Javianne Oliver nog één honderdste sneller (7.02). Tot dit weekend stond de beste wereldjaarprestatie op de 60m bij de vrouwen op naam van de Ivoriaanse Murielle Ahouré (7.07).

De 25-jarige Kambundji liep haar record op de Zwitserse kampioenschappen in Magglingen. Kambundji was geleidelijk aan sneller: in de reeksen klokte ze 7.25, in de halve finales 7.15 en in de finale 7.03. Met die laatste tijd liep ze de vijfde snelste Europese tijd ooit op de 60m indoor. Het Europees- en wereldrecord is in handen van de Russin Irina Privalova (6.92) en dateert uit februari 1993.

Zondag was de Zwitserse haar beste wereldjaarprestatie echter al kwijt. In Albuquerque, tijdens de Amerikaanse kampioenschappen, liep Javianne Oliver een tijd van 7.02. Het Amerikaans record, op naam van Marion Jones en Gail Devers, staat op 6.95.

Op twee weken van het WK indoor in Birmingham zijn zo de twee grootste titelkandidaten op de 60m indoor bekend. Ook de Duitse Tatjana Pinto is overigens nog een stevige kanshebber. Zij scherpte afgelopen weekend in Dortmund, op de Duitse kampioenschappen, het Duits nationaal record aan tot 7.06.