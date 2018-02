Tweevoudig olympisch roeikampioen Tyukalov (87) is overleden

De tweevoudige olympische kampioen roeien Yury Tyukalov uit Rusland is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de Russische roeifederatie maandag bekend.

Tyukalov verraste op de Olympische Spelen van Helsinki in 1952 door het goud te veroveren op de skiff. Hij werd zo de eerste roeier die een gouden plak veroverde voor de Sovjet Unie. Vier jaar later stond hij samen met landgenoot Alexander Berkutov op de hoogste podiumtrede van de dubbel twee op de Olympische Spelen van Melbourne. Het duo zou later nog een indrukwekkende erelijst opbouwen, met onder meer zilver op de Spelen in Rome in 1960.