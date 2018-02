NMBS stuurt werknemers mail om intentie tot staken aan te geven: “Technische test”

Brussel - De Franstalige vleugel van de socialistische spoorvakbond, CGSP Cheminots, hekelt maandag in een persbericht een mail die de NMBS naar personeelsleden verstuurd heeft om hun intentie tot staken bekend te maken. Een woordvoerder van de NMBS laat weten dat het om een “technische test” ging met “fictieve data”, en dat de ontvangers op de hoogte waren van de test.

In de mail zou staan dat de werknemers tegen 24/02 om 22 uur hun intentie kenbaar moeten maken over al dan niet deelname aan de staking van 27/02. “Wij hekelen deze mail, die toont dat de NMBS voor verwarring wil zorgen bij de betrokkenen”, aldus CGSP Cheminots. “De enige bedoeling hiervan is om de uitvoering van het stakingsrecht te bemoeilijken.” De vakbond raadt zijn leden aan om niet te antwoorden op de mail.

Bij de NMBS klinkt het dat de mail een “technische test” betreft voor de toekomstige invoering van de minimale dienstverlening, met “fictieve data”, en dat de ontvangers daarvan vooraf op de hoogte gebracht waren. De mail werd ook niet naar iedereen gestuurd, aldus de woordvoerder.

Vakbondsman Luc Piens van ACV-Transcom heeft nog geen signalen ontvangen over de mail, maar zegt wel dat als dit zo is, “de timing van de mail vreemd is, net zoals het testen van een procedure die nog niet op punt staat”.

De minimale dienstverlening bij spoorstaking, opgenomen in het regeerakkoord, zou normaal gezien begin april van kracht worden. Spoorlui moeten dan 72 uur op voorhand aangeven of ze willen staken of niet. Op basis van de beschikbare mensen werken spoornetbeheerder Infrabel en spoorwegmaatschappij NMBS vervolgens een aanbod uit voor de reizigers.

De vakbonden zijn fel gekant tegen de minimale dienstverlening. Die zal volgens hen leiden tot chaos en de veiligheid van de reizigers niet kunnen garanderen. Ze zien er ook een regelrechte aanslag op het stakingsrecht in en onderzoeken of ze de wet juridisch kunnen aanvechten.