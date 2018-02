Negentien personen aangehouden in omkoopschandaal Spaans voetbal

Bij een grote politieactie in Spanje zijn maandag negentien personen aangehouden die in verband worden gebracht met matchfixing in de Spaanse derde en vierde klasse van het voetbal.

Een organisatie wordt ervan verdacht spelers onder druk gezet te hebben om bepaalde situaties in de competities ‘Segunda B’ en ‘Tercera’ te forceren. Chinese gokkers verdienden vervolgens riante bedragen door in te zetten op hoekschoppen en strafschoppen. Volgens politiebronnen is er wellicht een gokchinees in het spel.

Het onderzoek naar afpersing en fraude wordt gevoerd door een rechter in Zafra in het westen van Spanje. De politie kwam de organisatie op het spoor en voerde huiszoekingen uit in verschillende steden, gaande van Barcelona tot Albacete.