Politie waarschuwt voor malafide klusjesmannen

Hasselt / Lummen / Zonhoven / Halen / Diepenbeek - Met de lente voor de deur, duiken er weer allerlei klusjes op die we moeten afwerken. Voor sommige daarvan schakelen we al eens graag de hulp in van zelfstandigen. Maar pas op met wie u in zee gaat voor snoei-, asfalterings- of tuinonderhoudswerken. Daarvoor waarschuwt de politie Limburg Regio Hoofdstad op Facebook.

“De afgelopen dagen kregen wij verschillende meldingen binnen van personen die aanbellen en vragen of ze de tuin mogen onderhouden, bomen of hagen snoeien, het dak reinigen, asfalteringswerken uitvoeren,...”, klinkt in de waarschuwing. “Het gaat vaak over personen van uiteenlopende nationaliteiten. In het verleden bleek dat mensen die hierop ingingen vaak opgelicht werden. Wij raden jullie dus aan om steeds voorzichtig om te gaan met dit soort aanbiedingen. Een verdacht voertuig opgemerkt? Noteer de nummerplaat en meld het ons via het noodnummer 101.”

Of de aanbiedingen gelinkt kunnen worden aan meldingen van krijtstrepen op brievenbussen in Runkst, wordt nog onderzocht.