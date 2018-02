Grondverzakking in centrum Antwerpen: vrachtwagen kantelt bijna in gat

In de Markgravelei in Antwerpen, ter hoogte van het park Hof van Leysen, is de operationele fase van het rampenplan afgekondigd. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse omdat er risico was dat een kraan op een bouwwerf zou omvallen.

“Door een lek in de waterleiding is er water in een bouwput gelopen”, zegt brandweerwoordvoerster Jasmien O. “Daardoor is de zijkant van die put deels ingestort.” Een vrachtwagen is door de instorting deels weggezakt en hangt op de rand van de put. “Als die betonpomp zou vallen, dreigt ook een torenkraan op de werf om te vallen”, verklaarde O. Daarom werd de kraan afgebroken.

Er zijn door de hulpdiensten een tiental woningen ontruimd, een rust- en verzorgingstehuis in de buurt is intern geëvacueerd. “De civiele bescherming kwam ter plaatse met een drone voor de beeldvorming”, aldus O.

Nutsmaatschappijen Eandis en Water-link sloten de water- en elektriciteitstoevoer naar de werf af.

Video: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM