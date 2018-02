Oef: Goffin stelt gerust na mep op zijn oog

Brussel - David Goffin (ATP 7) heeft maandag op Instagram zijn fans gerustgesteld. De Belgische nummer één liet weten dat zijn oog snel hersteld zal zijn. De Luikenaar kwam normaal gezien deze week in actie op het ATP-toernooi van Marseille (hardcourt/645.485 euro), maar moet daarvoor passen.

“Hallo allemaal, bedankt voor al jullie leuke berichtjes”, opende Goffin zijn post. “Mijn oog herstelt goed en de dokters zijn heel positief met het oog op een snelle comeback. Ik ben heel teleurgesteld dat ik niet zal kunnen spelen op het ATP-toernooi van Marseille, maar ik hoop jullie snel terug te zien op de court.”

Goffin moest zaterdag opgeven in zijn halve finale op het ATP-toernooi in Rotterdam (hardcourt/1.862.925 euro) tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 5). Onze landgenoot kreeg in het begin van de tweede set (bij een 1-0 voorsprong) een bal tegen zijn oog en moest vervolgens opgeven. De eerste set had hij met 6-3 verloren.

De Zwitser Roger Federer won het toernooi in Rotterdam en werd zo - als oudste tennisser ooit (36 jaar en 6 maanden) - opnieuw nummer één van de wereld.