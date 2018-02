Rusland trekt 90 miljoen euro uit voor ExoMars en zoektocht naar leven op Mars

Rusland wil de komende jaren omgerekend bijna negentig miljoen euro investeren in het met het Europese ruimtevaartbureau ESA gedeelde programma ExoMars. Het grootste deel daarvan is voor 2019 en 2020 ingepland, meldde het persbureau Interfax. De kosten zijn beduidend hoger.

Met ExoMars zoeken Rusland en ESA naar sporen van leven op de Rode Planeet. België speelt daarin een belangrijke rol.

In oktober 2016 brachten de deelnemers een sonde rond Mars, een lander crashte. Naar verwachting zal de sonde midden volgende maand de laatste manoeuvres uitvoeren om te starten in het atmosfeeronderzoek waarin België toonaangevend is.

Exomars heeft nog een tweede luik met de lancering in 2020 van een robotjeep.