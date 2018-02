Voorwaardelijke celstraf voor Vaticaanse rechter wegens seks

Een rechter bij het hoogste beroep van het Vaticaan heeft na schuldoverleg van een rechter in Rome veertien maanden voorwaardelijk gekregen na te zijn beschuldigd van aanranding en het bezit van kinderporno. De 55-jarige monseigneur Pietro Amenta aanvaardde zijn straf, aldus de kranten La Stampa en Il Messaggero.

Adjunct-woordvoerster van het Vaticaan Paloma Garcia Ovejero kon maandag tegenover het Duitse persbureau DPA enkel bevestigen dat Amenta “een paar dagen geleden is opgestapt als rechter van de Rota”.

De priester was in april door de politie van Rome aangepakt nadat een jonge volwassene hem wegens molestering had aangeklaagd. Een dag later vond de politie tachtig afbeeldingen van kinderen op de computer van de prelaat. Ook bleek dat hij was gemeld voor obsceniteiten en seksueel misbruik.